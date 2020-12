Options du sujet Imprimer le sujet

Un camion pousse une voiture sur une route à Voronej, en Russie.



Contribution le : Aujourd'hui 17:42:26

alfosynchro Re: Camion vs Voiture 1 #2

Bon ! Maintenant, le constat amiable....

Contribution le : Aujourd'hui 17:58:59

Yazguen Re: Camion vs Voiture 0 #3

Dingue

Contribution le : Aujourd'hui 17:59:37

FMJ65 Re: Camion vs Voiture 0 #4

@alfosynchro

Tu rigoles ? On est en Russie là, on sort les flingues !

Contribution le : Aujourd'hui 18:19:06