Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 43159 Karma: 19376

Un wapiti et une meute de loups traversent dans la lumière des phares d'une voiture dans le parc national de Yellowstone. Le cervidé a finalement été tué par ses prédateurs à 50 mètres de la route.





Pack of Wolves Hunting an Elk in Yellowstone || ViralHog

Contribution le : Aujourd'hui 19:34:36