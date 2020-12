Options du sujet Imprimer le sujet

Skwatek Camions bloqués à l'aéroport de Manston 2 #1

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 43160 Karma: 19379 Une vue aérienne des poids lourds qui sont bloqués à l'aéroport de Manston, en Angleterre.





Manston lorries. French border shutdown

Contribution le : Aujourd'hui 19:42:26

LeFreund Re: Camions bloqués à l'aéroport de Manston 0 #2

Je masterise ! Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 3805 Karma: 9808 C'est Greta qui doit être contente de tout ce trafic routier en moins.



J'ai compté, il y en a au moins 10!

Contribution le : Aujourd'hui 19:52:00

Variel Re: Camions bloqués à l'aéroport de Manston 0 #3

Je poste trop Inscrit: 08/01/2009 15:53 Post(s): 12751 Karma: 4509 French borders closed"

Tu parles, c'est avec leur connerie de Covid mutant surtout.

C'est qu'ils voudraient nous pourrir en plus du Brexit.

Les Anglais… Tu parles, c'est avec leur connerie de Covid mutant surtout.C'est qu'ils voudraient nous pourrir en plus du Brexit.Les Anglais…

Contribution le : Aujourd'hui 19:54:10