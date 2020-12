Musique de noel générée par un réseau de neurones artificiels

Je masterise ! Inscrit: 06/08/2007 19:05 Post(s): 3768 Karma: 1488

Les accords de la musique et les paroles ont été générés par un réseau de neurones artificiels (une intelligence artificielle en gros).



Le résultat est entrainant et rappelle les bons moments de Noël surtout la bonne vieille coutume à sacrifier de la chair humaine.



Vidéo par Chase Holfelder





"Rudolph, The All-Gracious King" [A.I. Generated Christmas Song]





Making of:



Can Artificial Intelligence Write a New Mariah Carey Christmas Song? | Songwriting with A.I.

Contribution le : Aujourd'hui 21:16:18