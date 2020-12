Petit montage de SSBB sur Wii avec l'audio de la bande d'annonce de pirates des Caraïbes 3.

Je viens d'arriver Inscrit: 10/12/2013 18:11 Post(s): 5

Un petit montage que j'ai fais pendant le confinement avec du contenu que j'apprécie, à savoir Super Smash Bros Brawl et son mode histoire incroyable et le son de la bande d'annonce de pirates des Caraïbes 3. Petit mélange inattendu mais sympatique.



À vous de me dire si vous aimez le concept et si vous voudriez me proposer un truc similaire à réaliser.





Quand SSBB rencontre pirates des Caraïbes

Contribution le : Aujourd'hui 00:52:22