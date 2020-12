Options du sujet Imprimer le sujet

Koreus Un automobiliste freine brusquement 1 #1

Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 68706 Karma: 31162 Un automobiliste freine brusquement. Il s'est trompé de sortie ?





DashCam Captures Crazy Driver || ViralHog

Contribution le : Aujourd'hui 08:44:53

gazeleau Re: Un automobiliste freine brusquement 0 #2

Je masterise ! Inscrit: 16/04/2018 09:02 Post(s): 3051 Karma: 2534 Il est chaud le gars. Sitôt remis de son tête à queue, il enclenche la marche-arrière comme de routine. Bon c'était histoire de bien cogner l'arrière dans le trottoir, il se devait de laisser une marque de guerre sur sa caisse.

Contribution le : Aujourd'hui 08:58:38