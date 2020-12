Options du sujet Imprimer le sujet

LeFreund Les vidéos TikTok vues de l'extérieur + Colis urgent + nouveau jeu vidéo

Quand tu vois tes camarades faire une vidéo TikTok :

Quand tu attends ton colis impatiemment :

Nouveau jeu vidéo, apparemment les graphismes c'est pas encore ça mais le reste est top :

Contribution le : Aujourd'hui 11:15:02

Variel Re: Les vidéos TikTok vues de l'extérieur + Colis urgent + nouveau jeu vidéo

Je poste trop Inscrit: 08/01/2009 15:53 Post(s): 12753 Karma: 4509 3/ Ce nouveau jeu est payé 19.56€ brut de l'heure, prime de panier en sus, sur 13 mois avec 12 RTT et une prime de Noël en fonction des résultats de l'équipe. Tu commences lundi à 07h00, demande Raymond en arrivant.

Contribution le : Aujourd'hui 11:19:31