Options du sujet Imprimer le sujet

LeFreund Astuce pour boire en vidéoconférence + les risques d'avoir un(e) chat(te) 1 #1

Je masterise ! Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 3809 Karma: 9815 Astuce pour boire pendant un meeting/vidéoconférence :

Vous navigateur est trop vieux



Les risques d'avoir un(e) chat(te) :

Vous navigateur est trop vieux

Contribution le : Aujourd'hui 11:18:02