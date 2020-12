Options du sujet Imprimer le sujet

Un chaton joue à l'équilibriste sur un balcon

Webhamster





Reply to @duke_kafman#voiceeffects

https://www.tiktok.com/@sylviadwihartanti_/video/6905253879542271233 Un chaton joue à l'équilibriste sur la rambarde d'un balcon

Aujourd'hui 11:26:16

alfosynchro

J'aime glander ici Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 8120 Karma: 3515 Ah ah ! C'te frayeur !

N'empêche, je me demande bien comment c'est câblé, un chat, pour arriver à faire ça sans hésitation !

Aujourd'hui 11:29:29

Variel

Je poste trop Inscrit: 08/01/2009 15:53 Post(s): 12758 Karma: 4510 @alfosynchro Darwin tient une place importante. On ne garde que les mieux adaptés, les loupés sont éliminés rapidement.

Aujourd'hui 11:36:08