LeFreund La récolte des Myrtilles + écureuil vs gros chat 1 #1

Je masterise ! Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 3814 Karma: 9830 Comment récolter des myrtilles :

J'aime bien les myrtilles car avec on peut faire des Muffins aux Myrtilles.



Écureuil vs gros chat:

Contribution le : Aujourd'hui 12:54:48

Turbigo Re: La récolte des Myrtilles + écureuil vs gros chat 0 #2

Je suis accro Inscrit: 16/01/2009 09:06 Post(s): 781 Karma: 527 LeFreund Je pense que c'est pas un chat domestique : oreilles touffues, pelage tacheté dessous et queue courte. Un peu léger pour un lynx, mais plutôt ça.



Contribution le : Aujourd'hui 13:03:19

Variel Re: La récolte des Myrtilles + écureuil vs gros chat 0 #4

(Le seul truc, c'est que je n'ai pas encore trouvé de coin aussi fourni que là.)



2/ Croisement bobcat/lynx/caracal. Tu rajoutes l'écureuil, on va te prendre pour un représentant de chez Eurocopter. 1/ Et ? C'est la méthode officielle. No fun.(Le seul truc, c'est que je n'ai pas encore trouvé de coin aussi fourni que là.)2/ Croisement bobcat/lynx/caracal. Tu rajoutes l'écureuil, on va te prendre pour un représentant de chez Eurocopter.

Contribution le : Aujourd'hui 14:27:43