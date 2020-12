Options du sujet Imprimer le sujet

Une Lamborghini Urus emballé avec du papier cadeau

Une Lamborghini Urus emballé avec du papier cadeau





I JUST GIFT-WRAPPED MY LAMBORGHINI URUS!

Contribution le : Aujourd'hui 18:56:42

Re: Une Lamborghini Urus emballé avec du papier cadeau

@Variel a écrit:

@Variel a écrit:

Quand tu ne sais pas quoi faire de ta thune…



A 25€ les 50 metres...

Et vu la qualité de l'emballage c'est du "fait maison" ....

Contribution le : Aujourd'hui 20:33:14