Skwatek Une femme vire un voleur de barbecue

Une femme vire un homme qui essaie de voler un barbecue sur sa terrasse.



Aujourd'hui 09:11:01

Kendaar Re: Une femme vire un voleur de barbecue

et ouais ça c'est de la daronne ! vaut mieux pas la faire chier elle, tu te prend un tabouret dans la gueule comme pour rire

Aujourd'hui 09:44:33

Hebus25 Re: Une femme vire un voleur de barbecue

C'est un concept le salon de jardin qui donne sur la rue ?

Aujourd'hui 09:46:35

Variel Re: Une femme vire un voleur de barbecue

Hebus25 C'est un concept.

Autrement, il y a le salon de rue qui donne sur le jardin…

Autrement, il y a le salon de rue qui donne sur le jardin… C'est un concept.Autrement, il y a le salon de rue qui donne sur le jardin…

Aujourd'hui 10:18:20