Options du sujet Imprimer le sujet

LeFreund Sauvetage d'un enfant et d'une femme après l'explosion de leur maison (USA) 1 #1

Je masterise ! Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 3822 Karma: 9854 Dans l'Indiana (USA), plusieurs personnes sauvent un enfant et une femme de leur maison en feu, qui à explosé à la suite d'une fuite de gaz :





Je suis toujours halluciné de voir qu'aux USA tu peux avoir 15'000 policiers en quelques secondes mais pour une ambulance ou des pompiers tu peux toujours courir...

Contribution le : Aujourd'hui 10:20:47