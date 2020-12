Options du sujet Imprimer le sujet

LeFreund Explosion d'un véhicule à Nashville (USA)

Je masterise ! Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 3829 Karma: 9856 Images tournées après l'explosion d'un véhicule à Nashville (USA)



Smoke Rises Following Explosion in Downtown Nashville



A priori il y a eu 3 blessés mais pas de morts.

Contribution le : Aujourd'hui 16:26:06