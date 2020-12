Options du sujet Imprimer le sujet

LeFreund Un enfant de 11 ans conduit un tram (Zurich, Suisse)

Et à la fin, il a reçu un modèle miniature du tram. Sympa!

(plus d'infos Un enfant de 11 ans, grand fan de tramway et bus, a eu l'honneur de conduire un nouveau tram dans la zone du dépôt :Fahrt Martim FlexityEt à la fin, il a reçu un modèle miniature du tram. Sympa!(plus d'infos en allemand ici (ou n'importe quel langue avec google translate)

