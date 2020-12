Je m'installe Inscrit: 05/07/2014 11:24 Post(s): 212 Karma: 656

Ce noël je me suis offert un petit matos de prise de son pour essayer d'enregistrer un peu et pour m'initier au mixage audio. Mon premier essai aura donc été d'enregistrer une chanson de Noël que je dépose également ici en guise de voeux pour ces fêtes de fin d'années à l'adresse du site et du forum :





The Christmas Song ( Nat King Cole Cover )



Joyeux Noël à toutes et tous !

Contribution le : Hier 23:24:09