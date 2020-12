LA MENACE - la révolution du Prank Francais

Je viens d'arriver Inscrit: 03/06/2012 17:21 Post(s): 12

Nouveau en son genre, la menace s'affirme être 100% no fake et faire des prank hardcore



Très bonne révélation, un peu de fraicheur sur youtube



Un petit mélange entre Laurent Baffie et Francois Damien (pour ceux qui auront vu plusieurs de ses vidéos) avec une bonne dose d'agressivité.

La menace c'est son personnage, ça va pas plaire a tout le monde.

Mais au final le gars est loin d'être méchant. Un bon troll





IL ACCEPTE UN FIGHT CONTRE MOI ! - PRANK LA MENACE

Contribution le : Aujourd'hui 20:51:09