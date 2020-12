Drôme : ils s'introduisent dans un restaurant McDonald's pour réveillonner en cachette

Options du sujet Imprimer le sujet

https://www.francebleu.fr/infos/insolite/drome-ils-s-introduisent-dans-un-mcdonald-s-pour-reveillonner-en-cachette-1608916372 Plusieurs personnes se sont introduites subrepticement dans un restaurant McDonald's dans la nuit de jeudi à vendredi, sur l'autoroute A7 dans la Drôme. Elles n'ont rien dégradé et ont simplement fait leur réveillon de Noël en cachette, dans l'établissement vide.

