MaxiSucuk Recherche un film

Bonjour!



Je recherche un film que j'avais vu à la TV mais que je ne connais pas le nom et je voudrais le revoir.



Alors, il s'agit d'un film de jeune gang rivaux (ou délinquants comme vous voulez) qui a lieu dans une cité française (Parisienne ou Marseillaise je sais pas).



Il ya d'un côté le gang des maghrébins et de l'autre les africains. Et je me souviens juste d'une scène assez frappante, c'est le viol d'une fille qui est en couple avec le chef de l'autre bande.

Bien sûr elle se fait tourner par toute la bande rivals, chacun leurs tour et c'est une scène avec peu de censure.



Quant aux acteurs/trices il y en a aucun qui a l'air d'être célèbre, je ne saurais vous donner des noms. Le film est sorti je pense en 2014 ou 2015.



Merci pour votre aide.

Aujourd'hui 04:28:55



