Cary Grant conduit le Faucon Millenium dans "Vador aux Trousses Episode II"

Cary Grant est de retour au pays de Star Wars, et cette fois, il est leur seul espoir !



4 ans après "Vador aux Trousses" ("Darth by Darthwest"), voici l'épisode II

Quand Hitchcock rencontre Lucas...





"DARTH BY DARTHWEST Episode II". Short Film.



Lien pour voir le 1er opus :





"DARTH BY DARTHWEST"- "VADOR AUX TROUSSES". Short Film.

Contribution le : Aujourd'hui 08:56:18