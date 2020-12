Options du sujet Imprimer le sujet

vince1612 Un cycliste belge pousse une enfant du genoux pour passer sur un chemin 1 #1

Je viens d'arriver Inscrit: 11/01/2010 15:51 Post(s): 14



Il est recherché par la Police: Lien vidéo: https://www.facebook.com/arnold.bofua/videos/10160762350457846/?t=8 Il est recherché par la Police: https://www.rtbf.be/info/regions/detail_la-police-recherche-un-cycliste-qui-a-donne-un-coup-de-genou-a-un-enfant-dans-les-fagnes?id=10662128

Contribution le : Aujourd'hui 08:03:37