gazeleau Stephen Curry s'entraïne aux 3 points: nouveau record 3 #1

Je masterise ! Inscrit: 16/04/2018 09:02 Post(s): 3061 Karma: 2542



.. ou alors la vidéo tourne en boucle, je sais pas. (@SonyDian ^^)









5+ minutes without a miss.



Stephen. Curry. Le basketteur des Golden State Warriors enchaine les 3points sans en manquer ... pendant 5 minutes. 105 !.. ou alors la vidéo tourne en boucle, je sais pas. (@SonyDian ^^)5+ minutes without a miss.Stephen. Curry. https://t.co/8DV0z5gtib

sdfsdf Re: Stephen Curry s'entraïne aux 3 points: nouveau record 0 #4

Je m'installe Inscrit: 04/02/2016 12:15 Post(s): 180 au vue de l'activité derrière qui ne semble pas se répéter on peut penser que ça dure 5 minutes, ouais !

