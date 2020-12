Options du sujet Imprimer le sujet

jopopmk faire une blague à son petit frère 4 #1

Je m'installe

guess where's the pencil prank #shorts



Afficher le spoil Un ado fait semblant de s'enfoncer un crayon dans la main et son petit frère s'évanouit. guess where's the pencil prank #shorts

Re: faire une blague à son petit frère

Je m'installe Inscrit: 04/02/2016 12:15 Post(s): 179 ça fait un peu fake non, j'ai du mal à croire qu'il jette son petit frère comme sur la tale à la fin, mais en tout cas c'est bien fait !

