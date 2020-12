Options du sujet Imprimer le sujet

Koreus Un chien saute entre les barreaux d'une barrière 1 #1

Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 68764 Karma: 31219 Un Border Collie saute entre les barreaux d'une barrière





Quick Witted Collie Slips Through Sheep Gate || ViralHog

Contribution le : Aujourd'hui 07:56:50