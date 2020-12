Je masterise ! Inscrit: 02/07/2008 19:08 Post(s): 2458 Karma: 730



Youtube Rewind 2010-2020 (version FR)



Tev - Ici Japon



Un énorme merci à tous les créateurs qui nous donnent autant de bons moments. J'ai pris une grosse vague de nostalgie en montant cette vidéo. On ne se rend pas toujours compte mais c'est dingue comme Youtube prend une place importante dans la vie de beaucoup d'entre nous. J'espère que vous réalisez à quel point on a de la chance d'avoir un Youtube francophone aussi développé et aussi diversifié.



Désolé pour tous les moments cultes et surtout pour toutes les personnes que je n'ai pas pu mettre dans la vidéo. Tous ceux qui participent à l'aventure Youtube auraient mérité d'être dans ce rewind, même les plus petites chaînes, et même les abonnés ! Youtube c'est vraiment une aventure qu'on participe tous à développer, ensemble !



Désolé aussi pour la pub dans la vidéo. Je n'ai pas la possibilité de l'enlever étant donné que j'utilise des musiques dont je n'ai pas les droits.



