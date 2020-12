Cherche webcam

Je m'installe Inscrit: 07/08/2012 15:35 Post(s): 200 Karma: 98

Hello a tous !



Je suis musicien et je voudrais tester le streaming en live... Je suis donc a la recherche d'une bonne webcam avec éclairage si possible

Budget 50...100 euros



Si vous avez des avis ou des bons tuyaux je suis preneur



Et désolé si la question a déjà été posée, j'ai fait une recherche avant mais je n'ai rien trouvé de concluant



Merci ^^

Contribution le : Aujourd'hui 14:29:43