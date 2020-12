Options du sujet Imprimer le sujet

Skwatek Un policier pointe son arme sur un collègue 1 #1

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 43199 Karma: 19455







Kaique Dalapola - Diálogo entre policiais militares na rua Santa Ifigênia, no centro de São Paulo. O que o comandante geral da PM, coronel Fernando Alencar Medeiros, e o governador @jdoriajr teria a dizer? Au cours d'une dispute, un policier pointe son pistolet sur un collègue dans une rue de São Paulo, au Brésil.Kaique Dalapola - Diálogo entre policiais militares na rua Santa Ifigênia, no centro de São Paulo. O que o comandante geral da PM, coronel Fernando Alencar Medeiros, e o governador @jdoriajr teria a dizer?

Contribution le : Aujourd'hui 16:17:47

JCM77 Re: Un policier pointe son arme sur un collègue 0 #2

Je suis accro Inscrit: 04/04/2018 16:45 Post(s): 760 Karma: 799 Il n'y en a qu'un qui se sent impliqué, celui qui tient l'arme. Tous les autres, y compris le policier menacé, sont en mode "rien à foutre"...

Contribution le : Aujourd'hui 16:43:30

Loom- Re: Un policier pointe son arme sur un collègue 0 #3

J'aime glander ici Inscrit: 24/04/2013 16:27 Post(s): 6329 Karma: 2635 Soit y en a un qui est un ripoux et l'autre ne veut pas tremper là dedans ou alors il s'est fait sa femme .

Contribution le : Aujourd'hui 16:46:42