PoissonRouge Une startup suedoise a inventé une chemise speciale pour Zoom et c'est completement con

https://www.youtube.com/watch?v=Mz40KComMKs Dans la veine des vidéos de présentation apple, une startup suedoise à lancer une chemise de mode dédiée à Zoom et toutes les visiosconférence. C'est totalement absurde et le CEO de Zoom a reçu une Zhirt (Zoom Shirt) en souvenir de 2020. Ils ont fait un lancement vidéo de leur produit en 2 min :

Contribution le : Hier 18:06:15