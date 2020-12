Maison de la poésie: Fabcaro invite Blanche Gardin & Pascal Sangla

Je suis accro Inscrit: 31/07/2005 19:27 Post(s): 1093 Karma: 466

... Ca n'a pas l'air fin et pourtant ça l'est.





Du coup j'ai remis au début pour le regarder en entier..

Merci du partage.



nb: L'apposition "Maison de la poésie" et la première phrase de la sélection est magique.. ^^

Contribution le : Aujourd'hui 10:55:11