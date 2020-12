Options du sujet Imprimer le sujet

LeFreund Quand tu pêche au mauvais endroit 1 #1

Je masterise ! Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 3859 Karma: 9973 Un pêcheur est surpris par un tremblement de terre* pendant qu'il est sur l'eau :

Vous navigateur est trop vieux

(*à priori celui en Croatie cette semaine mais j'ai pas trouvé de source)

Contribution le : Aujourd'hui 14:03:58

gazeleau Re: Quand tu pêche au mauvais endroit 0 #2

Je masterise ! Inscrit: 16/04/2018 09:02 Post(s): 3080 Karma: 2555 Il faut faire quelle taille pour bouger l'eau du bain comme ça ?

Contribution le : Aujourd'hui 14:22:55