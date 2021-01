Options du sujet Imprimer le sujet

Fleur-du-Desert

Je masterise ! Inscrit: 02/11/2013 21:21 Post(s): 2101 Karma: 527 Il s'agit de la première année ou je ne vois pas de sujet sur la nouvelle année à minuit . Qu'est-ce qu'il vous arrive, vous avez des vies maintenant ? Haha



Je vais être anti-populaire en vous souhaitant une meilleure année que la précédente.



Je vais être concis aussi parce que je n'ai pas que ça à faire.





Bonne année les gens !

Aujourd'hui 06:43:10