Glissement de terrain à Gjedrum

Le 30 Décembre c'est produit un autre glissement, beaucoup plus conscéquent mais à Gjedrum (quelques kilomètres au dessus d'Oslo), celui ci est d'une autre catégorie. 1000 Personnes ont été évacuées et 10 sont toujours portées disparues:











