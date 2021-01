Options du sujet Imprimer le sujet

JohnLemon Restauration d'une vieille moto soviétique 1 #1

Je suis accro Inscrit: 11/12/2013 21:34 Post(s): 812 Karma: 1178

Quelques-unes des pièces du moteur réinstallées sont neuves, mais la plupart ont subi un savant et minutieux travail de restauration, aussi bien mécanique que chimique.



Je vous laisse apprécier l'attention prêtée au rendu visuel





Восстановление старого мотоцикла из 1960-х | Old Soviet motorcycle full Restoration Remise en état pièce par pièce d'une moto Oural M63, produite en 1969.Quelques-unes des pièces du moteur réinstallées sont neuves, mais la plupart ont subi un savant et minutieux travail de restauration, aussi bien mécanique que chimique.Je vous laisse apprécier l'attention prêtée au rendu visuelВосстановление старого мотоцикла из 1960-х | Old Soviet motorcycle full Restoration

Contribution le : Aujourd'hui 02:11:23