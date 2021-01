Options du sujet Imprimer le sujet

Adr1enb Feu d'artifice et drones du nouvel an à Londres 1 #1

La loi c'est moi Inscrit: 19/04/2008 16:29 Post(s): 8091 Karma: 1627

London's 2021 fireworks Happy New Year Live! BBC



Cette année le feu d'artifice n'a pas été tiré depuis la grande roue, le spectacle a été un peu différent, surtout avec une chorégraphie de drones très bien réalisée ! London's 2021 fireworksHappy New Year Live!BBCCette année le feu d'artifice n'a pas été tiré depuis la grande roue, le spectacle a été un peu différent, surtout avec une chorégraphie de drones très bien réalisée !

Contribution le : Aujourd'hui 11:07:38