Options du sujet Imprimer le sujet

LeFreund Noël au Québec, c'est quand même différent (Canada) 1 #1

Je masterise ! Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 3867 Karma: 9982 Noël au Québec, c'est quand même différent :

Vous navigateur est trop vieux



Edit:

@sdfsdf la police intervient en raison du Covid car les membres d'une famille n'ont pas le droit de se réunir.

Contribution le : Aujourd'hui 13:41:46