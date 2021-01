Options du sujet Imprimer le sujet

sebsogood Rétro 2020 (Québec) 1 #1

Je viens d'arriver Inscrit: 24/01/2007 22:45 Post(s): 1

Fait par Pierre-Luc Gosselin. Voici une rétrospective de l’année 2020 des faits marquant dans le monde mais aussi plus précisément du Québec à la sauce blockbuster.Fait par Pierre-Luc Gosselin. https://m.youtube.com/watch?v=eWJOUazTeM8#menu

Contribution le : Aujourd'hui 16:19:29