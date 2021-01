Options du sujet Imprimer le sujet

Loucheux Un arbitre a oublié ses cartons au vestiaire 1 #1

Inscrit: 01/09/2013







Nigel Owens veut donner un carton... mais les a oublié au vestiaire https://t.co/LHVrwsnXYN L’arbitre de rugby Nigel Owens veut sanctionner un joueur d’un carton jaune, mais en mettant la main à sa poche il se rend compte qu’il les a laissés au vestiaire.Nigel Owens veut donner un carton... mais les a oublié au vestiaire

Contribution le : Aujourd'hui 17:40:55