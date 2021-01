Un livreur FedEx se fait voler son camion + Flip en luge

Je masterise ! Inscrit: 02/11/2013 21:21 Post(s): 2107 Karma: 530



Hum, c'est une meilleure technique pour avoir les colis que de simplement les voler sur le palier !



On en obtient plus, pour moins de risques si l'on si prend bien.



Tu peux aussi braqué le semi de livraison de PS5 directement sur l'autoroute...



En fait, la logistique pour braquo un semi sur une autoroute serait beaucoup plus difficile à mettre en place. Il faudrait plusieurs véhicules pour bloquer le camion, voire éventuellement des armes, etc



Ton idée est très mauvaise finalement, trop d'organisations, de matos, et de risques pour des consoles.





Et puis, une fois le camion FedEx dans ton garage, c'est comme à Noël : tu découvres les colis avec surprise.

