un russe plein

Drunk guy Vs Barrier



rien de tel qu'une barrière pour faire une petite pause

Boby Lapointe "Ta Katie t'a quitté" | Archive INA

Je poste trop Inscrit: 27/09/2014 10:47 Post(s): 10610 Karma: 3221 Pour le ranimer, il suffit de lui donner un peu d'eau ! Burk !!!!!

