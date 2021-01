Options du sujet Imprimer le sujet

XaNaDuu COVID au Nakatomi - Détournement de Piège de Cristal 1 #1

Je suis accro Inscrit: 09/02/2008 18:59 Post(s): 1103



Pour souhaiter la bonne année, je vous propose une nouvelle petite vidéo parodique.

John McClane et sa bande ne respectent pastout à fait les mesures sanitaires pour le 31 décembre...



@modo: comme je commence à sortir souvent des créations perso sur le forum, dites moi sous préférez que ça se fasse dans un topic unique .







COVID au Nakatomi - Piège de Cristal à Melun Bonjour à tous,Pour souhaiter la bonne année, je vous propose une nouvelle petite vidéo parodique.@modo: comme je commence à sortir souvent des créations perso sur le forum, dites moi sous préférez que ça se fasse dans un topic uniqueCOVID au Nakatomi - Piège de Cristal à Melun

Contribution le : Aujourd'hui 20:15:26

XaNaDuu Re: COVID au Nakatomi - Détournement de Piège de Cristal 0 #3

Je suis accro Inscrit: 09/02/2008 18:59 Post(s): 1103

@carpet_bombing a écrit:

Y'a de l'idée, mais bordel je suis pas fan du tout du doublage des voix.



On est d'accord ça a été une souffrance pour moi .... mais bon j'ai pas encore Ganesh en coach de voix .... Citation :On est d'accord ça a été une souffrance pour moi .... mais bon j'ai pas encore Ganesh en coach de voix ....

Contribution le : Aujourd'hui 20:36:15