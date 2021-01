Casser une barre en aluminium avec des Lego

Je suis accro Inscrit: 16/01/2009 09:06 Post(s): 839 Karma: 554



@Variel a écrit:

Dommage, elle est jolie sa barre Lego en aluminium.



Pour le bien il aurait dû répéter l'expérience en renouvelant la barre à chaque fois.



Au final, c'est un couple de 20~30 NM qui a cassé la barre, mais également toutes les torsions précédentes.



Pour le coup de l'alu j'ai jeté un coup d'œil aux Meccano du paternel quand il avait mon âge.

C'étaient des barres, des axes, des engrenages en acier.

Avec le même type de mécanisme et des Meccano on devrait pouvoir attaquer de l'acier.



Ca ressemblait à ça :





