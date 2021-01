Options du sujet Imprimer le sujet

Koreus Installation d'un climatiseur sur un mur 2 #1

Webhamster





#tecnicos en refrigeracion#caida#lo baratosalecaro

https://www.tiktok.com/@elpupi3/video/6908907388552744197 Un homme monte sur une échelle pour installer un climatiseur sur un mur#tecnicos en refrigeracion#caida#lo baratosalecaro

Contribution le : Aujourd'hui 14:51:31

gazeleau Re: Installation d'un climatiseur sur un mur 0 #2

Prévisible comme le nez au milieu de 100 bornes. T'es dans le métier, tu vois la disposition, tu sais déjà comment ça va finir.

Contribution le : Aujourd'hui 15:28:28

Turbigo Re: Installation d'un climatiseur sur un mur 0 #3

C'est curieux la voix en commentaire, on dirait prière ou une bénédiction.

Me falta un poco de vocabulario.

Me falta un poco de vocabulario.

Contribution le : Aujourd'hui 15:41:19

JCM77 Re: Installation d'un climatiseur sur un mur 0 #4

Je suis accro Inscrit: 04/04/2018 16:45 Post(s): 763 Karma: 802

@Turbigo a écrit:

on dirait prière ou une bénédiction.



Citation :Là c'est plutôt une malédiction ou un mauvais sort.

Contribution le : Aujourd'hui 15:45:45