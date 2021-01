Reprise de "No women, no cry" en Arabie Saoudite

Je suis accro Inscrit: 01/01/2005 17:57 Post(s): 1094 Karma: 421



Sinon, la reprise est vraiment sympa, effectivement les chanteurs sont vraiment bons, l'instru est super chouette, mais à partir du moment où les percus rentrent vraiment dans le morceau, ça devient un bordel absolu. Je ressens un décalage entre la rythmique et les contretemps du piano, c'est super désagréable à l'oreille.

C'est dommage, au début j'étais super emballé et après j'ai été déçu.

Non malheureusement l'intégration des vidéos FB n'est pas encore possible ici, peut-être pour 2025

Contribution le : Aujourd'hui 15:27:53