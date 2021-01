A319 doit atterrir d'urgence après avoir percuté un ballon pyrotechnique

Je m'installe Inscrit: 26/09/2014 15:02 Post(s): 267 Karma: 368



Avianca A319 hit by pyrotechnic balloon on approach to Bogotá Airport, Colombia



La nuit de la Saint-Sylvestre, un Airbus 319-100 de la compagnie colombienne Avianca reliant les États-Unis à la Colombie est entré en collision avec un «ballon pyrotechnique» flottant dans le ciel à son approche de Bogota, rapporte le portail The Aviation Herald.



Après avoir percuté l’objet volant contenant serpentins, banderoles et guirlandes, l’Airbus s’est posé en urgence sur le tarmac de l’aéroport de la capitale colombienne. L’appareil a été contraint de sortir de la piste en faisant un virage à grande vitesse et s’est tout de suite arrêté après avoir franchi la ligne d’attente, selon The Aviation Herald.

Contribution le : Aujourd'hui 20:38:43