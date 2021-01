Reprise d'Interstellar avec un étrange instrument

Je masterise ! Inscrit: 06/08/2007 19:05 Post(s): 3781 Karma: 1525

De l'eau, du verre et du metal...Un soupçon de talent et on obtient le thème du film d'interstellar (par contre le cadrage...)





The SOUND of the UNIVERSE ? Water-Glass-Metal Interstellar Theme - Cristal Baschet

Contribution le : Aujourd'hui 22:33:08