Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 68831 Karma: 31283

Sauvetage d'un skieur coincé dans un télésiège à Bristol Mountain Ski Resort aux Etats-Unis





Skier Rescued After Dangling From Chairlift at Upstate New York Ski Resort

Contribution le : Aujourd'hui 08:32:54