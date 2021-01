Un voleur de colis coincé dans la neige

Je masterise ! Inscrit: 06/08/2007 19:05 Post(s): 3782 Karma: 1527

Un voleur de colis (porch pirate) pris en flag tente de s'échapper. Sa rapide manœuvre en stress va coincer son véhicule dans la neige. On aurait presque envie de sortir une bière et un transat pour admirer le spectacle. Celui qui filme va meme jusqu'à le charrier: "Tu veux que j'aille te chercher une pelle ?"

Un bon gros cheh des famille lorsque la police l'arrête quelques instants plus tard.





Contribution le : Aujourd'hui 10:03:26