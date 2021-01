Options du sujet Imprimer le sujet

Skwatek Faute de porte en futsal

Un joueur de futsal se mange une porte pendant un match...



Contribution le : Aujourd'hui 11:35:20

JCM77 Re: Faute de porte en futsal

Cette réaction ! On croirait qu'on a malencontreusement ouvert la porte d'un WC d'aire d'autoroute alors qu'un camionneur y posait sa pêche...

Contribution le : Aujourd'hui 11:47:48

Nyark_Nyark Re: Faute de porte en futsal

@JCM77 Je crois surtout que le "camionneur" l'a prise en pleine tronche.

Contribution le : Aujourd'hui 11:52:58

JCM77 Re: Faute de porte en futsal

Ah ça c'est même sûr, j'espère bien qu'il ne déféquait pas dans le couloir ou dans le vestiaire.

Contribution le : Aujourd'hui 11:58:45

LaGodive Re: Faute de porte en futsal

Mesdames, messieurs, voici en vidéo l'illustration de l'expression "champion du monde des trous du cul".

Contribution le : Aujourd'hui 12:03:05