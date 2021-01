Quelques minutes pour défendre l'hybride rechargeable

Help Desk Inscrit: 10/02/2018 18:13 Post(s): 8334 Karma: 7336

Je trouve la vidéo intéressante, par contre je ne peux pas vraiment juger sur le fond vu que je n'y connais pas grand chose et que je ne suis pas allé voir tes sources.



Tout ce que je sais, c'est qu'un garagiste m'a expliqué que l'hybride était effectivement moins polluante et plus économe qu'une essence ou diesel pure (et c'était évidemment sous-entendu si on compare ce qui peut l'être).

Contribution le : Aujourd'hui 17:23:39