Interview de Brigitte Lecordier

ICI LA VOIX #4 Brigitte Lecordier (Son Goku, Oui-Oui, Bonne nuit les Petits, Ninou...)*





On apprend le doublage à @charlie Danger avec @brigitte Lecordier (ICI LA VOIX #5)





On ne peut pas parler d'elle non plus si on ne propose pas de regarder une vidéo de canulards de Ninou.. Déjà parce que c'est trop mignon mais surtout que les réactions des gens sont souvent encore plus chou.. Si vous voulez de la joie dans vos coeurs.. Brigitte Lecordier c'est plutôt un bon moyen...





Contribution le : Aujourd'hui 00:00:49